من أجل حلم اللقب الخامس.. نانت يواجه لانس في كأس فرنسا

الجمعة، 10 فبراير 2023 - 11:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس فرنسا عن مواجهة بين نانت ولانس.

وكان نانت فاز على أنجيه في دور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها كبديل منذ الدقيقة 63.

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وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

نانت ضد لانس

مارسيليا ضد آنيسي

ليون ضد جرينوبل

تولوز ضد روديز

ويأمل لانس في الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والثانية له على التوالي.

ولم يسبق لنانت أن توج باللقب لعامين متتاليين أبدا في تاريخه.

فيما يعد مارسيليا ثاني أكثر المتوجين باللقب بواقع 10 مرات بفارق أربع مرات عن باريس سان جيرمان صاحب الرقم القياسي.

وتوج ليون باللقب خمس مرات، ومرة وحيدة لتولوز.

فيما لم يتوج لانس وأنيسي وجرينوبل وروديز باللقب من قبل.

مصطفى محمد نانتنس كأس فرنسا
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