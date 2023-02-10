المصري يوافق على سفر دغموم إلى الجزائر
الجمعة، 10 فبراير 2023 - 10:44
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري موافقته على سفر عبد الرحيم دغموم إلى الجزائر من أجل الاطمئنان على والدته.
عبد الرحيم دغموم
النادي : المصري
ويأتي ذلك بعد التنسيق مع مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي وموافقة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.
وبحسب بيان المصري فإن سفر دغموم من أجل والدته التي تخضع لعملية جراحية دقيقة.
دغموم وصل إلى المصري في صيف 2022 قادما من وفاق سطيف الجزائري.
وسجل دغموم هدفين في الدوري المصري مع النادي البورسعيدي حتى الآن وصنع آخر.
وشارك صاحب الـ24 مع المصري في 12 مباراة في الدوري المصري.
ويحتل المصري المركز التاسع برصيد 21 نقطة في ترتيب الدوري المصري.
ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.
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