محامي كهربا: فيفا أعطانا أكثر من المهلة المعتادة.. ورفع الإيقاف بمجرد السداد

تحدث علي عباس محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن مستجدات موقف اللاعب بعد قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريمه 30 ألف فرانك سويسري وإمهاله 60 يوما لسداد مبلغ العقوبة لصالح الزمالك، وإلا سيتم تطبيق الإيقاف عليه مجددا لمدة 6 أشهر.

وقال عباس في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الكل علم بصدور قرار لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي "فيفا" بإمهال اللاعب 60 يوما إضافية وبعدها سيتم إيقافه لـ 6 أشهر".

وأضاف "هدفنا منذ البداية كان عودة اللاعب إلى الملاعب بعد العقوبة الأولى وتوصلنا إلى ذلك. بعد مرور 60 يوما سيكون اللاعب قد لعب لمدة 3 أشهر في المسابقات منذ رفع إيقافه الأول في 11 يناير".

وأوضح "نحن نطمع في فترة أكبر، رغم أنها فترة مقبولة ومنطقية. عادة فيفا يمنح 30 يوما فقط، ولكن لأسباب خاصة تتعلق بالمسألة قرر منح 60 يوما".

وتابع عباس "طلبنا أسباب القرار الأخير من لجنة الانضباط وسنرفع بعدها استئنافا أمام المحكمة الرياضية "كاس" لمد هذه الفترة. نحاول أن نبقيه في الملعب لنهاية الموسم وهناك فرصة لحدوث ذلك على المستوى القانوني".

وواصل "كهربا بذل جهدا كبيرا للعودة إلى الملاعب وهذا من أسباب وصول فيفا إلى 60 يوما عوضا عن 30، إضافة إلى وجود نية لتنفيذ القرار ولكن الأمر بحاجة للوقت لأن المبلغ كبير. سنحاول لأجل المزيد فواجبنا الاستمرار إلى النهاية".

وأكمل "في كل الأحوال كهربا يجب أن يدفع مبلغ العقوبة سواء اليوم أو بعد حين. لا يمكن استمرار الحال على ما هو عليه بإيقاف اللاعب وعودته ثم إيقافه. 6 أشهر إضافية ستكون صعبة على اللاعب".

وعن غرامة الـ 30 ألف فرانك سويسري جراء التأخر في السداد قال: "الزمالك طلب تجديد الإيقاف تلقائيا بعد 11 يناير ولكن فيفا منحنا 3 أشهر من اللعب على الأقل بانتظار الاستئناف. الغرامة تتناسب مع قيمة النزاع البالغة 2 مليون دولار، حيث تصل إلى 150 ألف فرانك في بعض الحالات".

وختاما عن مصير كهربا إذا تعرض للإيقاف مرة أخرى وهل ينتهي الأمر بالسداد أم يكون الإيقاف مستمرا بصرف النظر رد عباس بصورة قاطعة: "هذا الإيقاف في هذه القضية إيقاف مؤقت يرفع فورا بمجرد السداد".

ماذا حدث؟

تلقى نادي الزمالك خطابا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بمنح مهلة لمحمود عبد المنعم كهربا لمدة 60 يوما لدفع الغرامة دون تقسيط وإلا سيتم إيقافه لمدة ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وقال مصدر من نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من فيفا يفيد بمنح محمود كهربا مهلة لمدة 60 يوما لسداد الغرامة الموقعة عليه دون تقسيط كما أشيع من قبل".

وأضاف المصدر "تلك العقوبة بالإضافة إلى فوائد 5% فائدة سارية على المبلغ اعتبارا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ الدفع".

وتابع "يأتي ذلك بجانب 30 ألف فرنك سويسري غرامة على اللاعب للاتحاد الدولي ومهلة تلك الغرامة 30 يوما".

وكشف المصدر "في حال لم يسدد كهربا خلال المهلة المحددة وحال استمرار تقصير اللاعب أو عدم الامتثال الكامل سيتم إعادة تقديمه إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي وسيمنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة ستة أشهر".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "سننتظر تنفيذ اللاعب لقرار لجنة الانضباط أو تقديم شكوى جديدة بعد المهلة لحفظ حقوق النادي".

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابقعبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".

ويأتي قرار لجنة الانضباط نتيجة لجلسة الاستماع في 2 فبراير الماضي.