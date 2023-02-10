تمهيدا لاستضافة مباراة الداخلية.. تجربة تقنية الفيديو في ملعب اتحاد الشرطة

أرسل نادي الداخلية خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إجراء تجربة تقنية الفيديو في مباراة بورتو السويس مع القناة على استاد اتحاد الشرطة.

وطلب الداخلية نقل المباراة على قناة النيل للرياضة من أجل تجهيز الاستاد لاستضافة مباريات الدوري الممتاز.

وتأتي تلك الخطوة تمهيدا لنقل مباريات فريق الداخلية للمشاركة عليه.

أيضا من المتوقع أن يتم الموافقة على استضافة أندية أخرى ترغب في المشاركة على الاستاد إذا سارت التجربة كما ينبغي.

ويحتل الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة.