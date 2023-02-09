كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أنس أسامة وأحمد عادل.. وهذا موقفنا

نفى فريق الاتحاد السكندري لكرة القدم حقيقة طلب الأهلي ضم أنس أسامة وأحمد عادل للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة السلة.

وقال حازم الرجال أمين صندوق الاتحاد السكندرى وعضو لجنة كرة السلة لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أى خطابات من الأهلى بشان انضمام أنس اسامة أو أحمد عادل لاعبى الاتحاد للمشاركة مع الأهلى بالبطولة الافريقية".

وأضاف "حال إذا جاءت خطابات سنرفض بالقطع. اللاعبان بحاجة إلى الراحة مع تعاقب مباريات الدورى والمنتخب الوطنى".

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA.

وتعتبر هذه النسخة الثالثة للبطولة BAL3.

وسبق أن شارك الزمالك في النسختين الأولى والثانية من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.

وفاز بلقب النسخة الأولى في 2021 وودع من ربع النهائي في النسخة التالية.

وتوج الاتحاد المنستيري التونسي بالنسخة الثانية.