كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أنس أسامة وأحمد عادل.. وهذا موقفنا

الخميس، 09 فبراير 2023 - 23:59

كتب : هاني العوضي

أنس أسامة - سلة الاتحاد السكندري

نفى فريق الاتحاد السكندري لكرة القدم حقيقة طلب الأهلي ضم أنس أسامة وأحمد عادل للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة السلة.

وقال حازم الرجال أمين صندوق الاتحاد السكندرى وعضو لجنة كرة السلة لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أى خطابات من الأهلى بشان انضمام أنس اسامة أو أحمد عادل لاعبى الاتحاد للمشاركة مع الأهلى بالبطولة الافريقية".

وأضاف "حال إذا جاءت خطابات سنرفض بالقطع. اللاعبان بحاجة إلى الراحة مع تعاقب مباريات الدورى والمنتخب الوطنى".

أخبار متعلقة:
كرة يد - الطيار: استبعادي من منتخب مصر لم يكن لأسباب فنية.. ولهذا رفضت الحديث كرة يد – الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من دوري المحترفين كرة يد - النجمة البحريني يعلن ضم أحمد الأحمر وحسن قداح للمشاركة في بطولة الخليج كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA.

وتعتبر هذه النسخة الثالثة للبطولة BAL3.

وسبق أن شارك الزمالك في النسختين الأولى والثانية من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.

وفاز بلقب النسخة الأولى في 2021 وودع من ربع النهائي في النسخة التالية.

وتوج الاتحاد المنستيري التونسي بالنسخة الثانية.

كرة يد الأهلي البطولة الإفريقية
نرشح لكم
كرة يد – الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من دوري المحترفين كرة يد - الطيار: استبعادي من منتخب مصر لم يكن لأسباب فنية.. ولهذا رفضت الحديث كرة يد - النجمة البحريني يعلن ضم أحمد الأحمر وحسن قداح للمشاركة في بطولة الخليج باروندو: أخفيت إصابات اللاعبين وأردت عودة الأحمر.. وسأكون سعيدا إذا فاز الأهلي على ريال مدريد كرة يد - سيدات الأهلي ينتصرن على الزمالك في المرحلة الثانية من الدوري كرة يد - الاتحاد المصري يبدأ التنسيق لتكريم أحمد الأحمر يد - رئيس مونبلييه: ضم دودو هو انعكاس لطموحات النادي الموسم المقبل رسالة وداعية من باروندو للمصريين: اكتشفت دولة لا يمكن وصفها
أخر الأخبار
محامي كهربا: فيفا أعطانا أكثر من المهلة المعتادة.. ورفع الإيقاف بمجرد السداد 6 ساعة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف إصابة السولية ويعلن غيابه عن مباراة فلامنجو 7 ساعة | الكرة المصرية
وكيل بلحاج: أرسلت خطابا خاصا لاتحاد الكرة فوجدته على المواقع.. ومهلة قبل الإجراءات القانونية 7 ساعة | الكرة المصرية
تمهيدا لاستضافة مباراة الداخلية.. تجربة تقنية الفيديو في ملعب اتحاد الشرطة 8 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: الأهلي لم يطلب أنس أسامة وأحمد عادل.. وهذا موقفنا 8 ساعة | كرة يد
أدار مباراة الأهلي وسياتل.. تعرف على حكم نهائي كأس العالم للأندية 9 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - الرابعة.. مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي أمام فلامنجو 9 ساعة | كأس العالم للأندية
شباب بلوزداد يخصص 200 تذكرة لجماهيره في مواجهة الزمالك 9 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز