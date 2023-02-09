رونالدو: الفريق كان جيدا.. وسعيد بتسجيلي للأهداف ومساعدة زملائي

أشاد كريستيانو رونالدو قائد النصر بمستوى فريقه ضد الوحدة في المباراة انتهت بفوز فريقه برباعية دون رد.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وشهدت المباراة تسجيل رونالدو لسوبر هاتريك للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق السعودي.

وقال رونالدو عقب المباراة لشبكة "إس إس سي" السعودية: "اليوم الفريق كان جيدا وحقق الانتصار وسعيد بالفوز وتصدر الدوري وبتسجيلي للأهداف".

وأتم "سعيد للغاية بتسجيلي للأهداف ومساعدة زملائي".

ويعد هذا هو الظهور الرسمي الرابع لصاروخ ماديرا مع النصر، بعد مباراتين في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وفاز باثنتين وتعادل في أخرى وخسر واحدة.

وسجل رونالدو قبل مباراة الوحدة هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام الفتح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

واليوم أصبح في رصيده خمسة أهداف رفقة النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة على صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر، ويطاردهما اتحاد جدة الذي لعب 15 مباراة وله 34 نقطة.