مصدر مقرب من سوزا يوضح لـ في الجول حقيقة عدم انتقاله إلى الأهلي بسبب "صورة سلبية"

الخميس، 09 فبراير 2023 - 22:28

كتب : حسام أحمد

المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا

نفى مصدر مقرب من اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا ما تردد بخصوص تعطل صفقة انتقاله إلى الأهلي بسبب نقل صورة سيئة له عن النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كل المعلومات التي لدى جوستافو سوزا عن الأهلي ومصر رائعة ولا صحة لوصول معلومات سيئة عن النادي أو البلد له".

وأضاف "جوستافو سوزا لا يمتلك أي انطباع سلبي عن الأهلي".

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وأوضح "الأهلي ناد كبير في عالم كرة القدم من جميع النواحي، ويملك إمكانيات مالية كبيرة للوفاء بأي التزامات".

واختتم "لم ينضم جوستافو للأهلي هذه المرة، لكن الصفقة يمكنها أن تتم في وقت لاحق".

وترددت أنباء عن نقل البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي المنضم في الصيف الماضي لهذه الصورة المزعومة، التي دفعت سوزا وممثليه إلى جعل المفاوضات أصعب.

وحاول الأهلي التعاقد مع سوزا لاعب تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في سوق الشتاء، بعد أن حدده المدرب مارسيل كولر ضمن خياريه في الهجوم.

الخيار الآخر كان الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم السبت 11 فبراير في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

الدوري المصري جوستافو سوزا الأهلي برونو سافيو
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