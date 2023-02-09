كأس العالم للأندية - وصول بعثة الأهلي إلى طنجة لمواجهة فلامنجو

الخميس، 09 فبراير 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

وصول بعثة الأهلي إلى طنجة

وصلت بعثة الأهلي إلى مدينة طنجة استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خسر أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

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وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مواجهة ريال مدريد تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال واستمرت لمدة نصف ساعة.

وخاض اللاعبون تدريبات فنية متنوعة بالكرة قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة بين اللاعبين.

وتغادر بعثة الأهلي مدينة الرباط وتعود إلى طنجة مجددا مساء اليوم الخميس.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

ويلعب الأهلي للمرة الخامسة على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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