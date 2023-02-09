سوبر هاتريك للمرة الـ 11.. ماذا قدم رونالدو في ليلة انفجاره أمام الوحدة
الخميس، 09 فبراير 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
انطلاقة ساحقة من كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في فوز الفريق على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون رد.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
جاء ذلك في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل كريستيانو رونالدو نجم النصر جميع الأهداف الأربعة "سوبر هاتريك" في الدقائق 21 و40 و51 و61.
الفوز رفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة على صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر، ويطاردهما اتحاد جدة الذي لعب 15 مباراة وله 34 نقطة.
وخاض رونالدو مباراته الرابعة مع النصر، والثالثة في الدوري السعودي، حيث خسر رونالدو مباراة السوبر السعودي، وحقق فوزه الثاني في الدوري، بعد التعادل مع الفتح الذي شهد هدفه الأول -والوحيد قبل مباراة الليلة- من ركلة جزاء.
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رونالدو يسجل ثاني أهدافه في الملاعب السعودية ⚽️🇸🇦#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/grojyUYAHO— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
رونالدو وصل إلى 500 هدف في الدوريات بالهدف الأول، واختتم المباراة والعداد يشير إلى 503.
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د40" رونالدو وهدف آخر بالشرائع⚽️🔥🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
الوحدة 0 × 2 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/ebTeJIPtbc
وبالهدف الثالث وصل رونالدو إلى الهاتريك رقم 61 في مسيرته.
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رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
الهاتريك الأول مع #النصر⚽️⚽️⚽️
الوحدة 0 × 3 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/q5I5UaUQn1
وأخيرا وصل إلى السوبر هاتريك للمرة رقم 11 في مسيرته، وللمرة الأولى منذ سبتمبر 2019.
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د61” رونالدو— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023
سوبر هاااااتريك⚽️⚽️⚽️⚽️
الوحدة 0 × 4 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/SjnQAqW7iR
وإليكم جميع المرات التي سجل خلالها رونالدو 4 أهداف أو أكثر في مسيرته:
مع ريال مدريد:
1- أمام ريسينج (6-1) في موسم 2010-2011: سجل 4 أهداف
2- أمام إشبيلية (6-2) في موسم 2010-2011: سجل 4 أهداف
3- أمام إلتشي (5-1) في موسم 2014-2015: سجل 4 أهداف
4- أمام غرناطة (9-1) في موسم 2014-2015: سجل 5 أهداف
5- أمام مالمو (8-0) في موسم 2015-2016 (دوري أبطال أوروبا): سجل 4 أهداف
6- أمام إسبانيول (6-0) في موسم 2015-2016: سجل 5 أهداف
7- أمام سيلتا فيجو (7-1) في موسم 2015-2016: سجل 4 أهداف
8- أمام جيرونا (6-3) في موسم 2017-2018: سجل 4 أهداف
مع البرتغال:
1- أمام أندورا (5-1) في عام 2016 - تصفيات كأس العالم 2018: سجل 4 أهداف
2- أمام ليتوانيا (6-0) في عام 2019 - تصفيات يورو 2020: سجل 4 أهداف
ماذا قدم رونالدو أمام الوحدة؟
دقائق اللعب: 90
الأهداف: 4
التسديدات على المرمى: 6 من 9
المراوغات الناجحة: 0 من 2
الفرص الكبيرة الضائعة: 1
لمسات الكرة: 52
التمريرات الصحيحة: 25 من 31
دقة التمرير: 81%
التمريرات المفتاحية: 2
الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6
الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 3
تعرض للمخالفات: 3