سوبر هاتريك للمرة الـ 11.. ماذا قدم رونالدو في ليلة انفجاره أمام الوحدة

الخميس، 09 فبراير 2023 - 22:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

انطلاقة ساحقة من كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في فوز الفريق على مضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون رد.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل كريستيانو رونالدو نجم النصر جميع الأهداف الأربعة "سوبر هاتريك" في الدقائق 21 و40 و51 و61.

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الفوز رفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة على صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر، ويطاردهما اتحاد جدة الذي لعب 15 مباراة وله 34 نقطة.

وخاض رونالدو مباراته الرابعة مع النصر، والثالثة في الدوري السعودي، حيث خسر رونالدو مباراة السوبر السعودي، وحقق فوزه الثاني في الدوري، بعد التعادل مع الفتح الذي شهد هدفه الأول -والوحيد قبل مباراة الليلة- من ركلة جزاء.

رونالدو وصل إلى 500 هدف في الدوريات بالهدف الأول، واختتم المباراة والعداد يشير إلى 503.

وبالهدف الثالث وصل رونالدو إلى الهاتريك رقم 61 في مسيرته.

وأخيرا وصل إلى السوبر هاتريك للمرة رقم 11 في مسيرته، وللمرة الأولى منذ سبتمبر 2019.

وإليكم جميع المرات التي سجل خلالها رونالدو 4 أهداف أو أكثر في مسيرته:

مع ريال مدريد:

1- أمام ريسينج (6-1) في موسم 2010-2011: سجل 4 أهداف

2- أمام إشبيلية (6-2) في موسم 2010-2011: سجل 4 أهداف

3- أمام إلتشي (5-1) في موسم 2014-2015: سجل 4 أهداف

4- أمام غرناطة (9-1) في موسم 2014-2015: سجل 5 أهداف

5- أمام مالمو (8-0) في موسم 2015-2016 (دوري أبطال أوروبا): سجل 4 أهداف

6- أمام إسبانيول (6-0) في موسم 2015-2016: سجل 5 أهداف

7- أمام سيلتا فيجو (7-1) في موسم 2015-2016: سجل 4 أهداف

8- أمام جيرونا (6-3) في موسم 2017-2018: سجل 4 أهداف

مع البرتغال:

1- أمام أندورا (5-1) في عام 2016 - تصفيات كأس العالم 2018: سجل 4 أهداف

2- أمام ليتوانيا (6-0) في عام 2019 - تصفيات يورو 2020: سجل 4 أهداف

ماذا قدم رونالدو أمام الوحدة؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 4

التسديدات على المرمى: 6 من 9

المراوغات الناجحة: 0 من 2

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

لمسات الكرة: 52

التمريرات الصحيحة: 25 من 31

دقة التمرير: 81%

التمريرات المفتاحية: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 3 من 6

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 3

تعرض للمخالفات: 3

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