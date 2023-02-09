كرة طائرة – الأهلي يتصدر كأس السوبر المصري والزمالك يلاحقه قبل مواجهتهما

تصدر الأهلي جدول ترتيب كأس السوبر المصري بانتصاره اليوم الخميس على طلائع الجيش وسط ملاحقة من الزمالك.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الثانية من المسابقة وجاءت النتائج كالتالي:

الأهلي فاز على طلائع الجيش 3-1.

الزمالك فاز على الاتحاد السكندري 3-2.

وأصبح الترتيب كالتالي:

الأهلي 6 نقاط.

الزمالك 5 نقاط.

الاتحاد نقطة.

الجيش بدون أي نقطة.

وتقام يوم السبت المقبل ختام مرحلة المجموعة بمواجهة بين الاتحاد وطلائع الجيش، ولقاء بين الأهلي والزمالك.

ويواجه متصدر الترتيب في النهاية صاحب المركز الرابع في نصف النهائي، على أن يلتقي صاحبي المركز الثاني والثالث سويا.

ويتم حسم لقب مسابقة كأس السوبر مساء يوم الثلاثاء المقبل بالمباراة النهائية.