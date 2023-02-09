أمم أفريقيا للشباب - بلال مظهر على رأس قائمة منتخب مصر

الخميس، 09 فبراير 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة المنتخب تحت 20 عاما المشاركة في أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل.

وتؤهل هذه البطولة إلى منافسات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي ستقام عام 2023 في إندونيسيا.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد - كريم أحمد نبيل - مصطفى مخلوف.

الدفاع: عبد الرحمن رشدان - عبد الرحمن جودة - عمر فايد - يوسف شعبان - أحمد رضا - إياد العسقلاني - إسلام عبد الله المتولي - كريم الدبييس - رأفت خليل - خالد عوض.

الوسط: محمد فارس - طارق علاء - عمر الساعي - ماجد هاني - محمد حمدي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد نادر حواش - يوسف عزب.

الهجوم: صلاح باشا - أحمد شريف - يوسف حسن - بلال مظهر - محمود أحمد مرسي.

ويتواجد مصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي مع النادي في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، على أن ينضم لمعسكر المنتخب فور العودة.

وجاء استدعاء بلال مظهر بعد تألقه الفترة السابقة مع نادي باناثينايكوس اليوناني.

المهاجم البالغ 19 عامًا يمتلك إحصائيات خارقة في دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم.

وسجل بلال 9 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم مع باناثينايكوس في البطولة القارية بدون احتساب لقاء اليوم ضد بورتو.

كما سجل اللاعب المصري الشاب 5 أهداف في فوز باناثينايكوس على سلافيا صوفيا البلغاري في سبتمبر الماضي.

ثم عاد وسجل هدفا أمام ترينتشين السلوفاكي في لقاء الذهاب، وأتبعه بهاتريك أمام نفس الفريق إيابًا في نوفمبر، ليفوز باناثينايكوس 4-3.

وسبق وكشف FilGoal.com متابعة روما وبروسيا دورتموند ومارسيليا لبلال في لقاء اليوم ضد بورتو.

وتسعى تلك الأندية لمراقبة اللاعب تمهيدًا لبدء مفاوضات ضمه في الفترة المقبلة.

نظام البطولة

يشارك في هذه النسخة 12 منتخبا إفريقيا يتم تقسيمهم على 3 مجموعات.

وتستمر البطولة بعد ذلك بالنظام الإقصائي المعتاد في نصف النهائي والنهائي.

وكانت البطولة الإفريقية تضم 8 فرق فقط، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وهو ما تم تغييره في النسخة الحالية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا

وتستضيف مصر البطولة على 3 ملاعب هي: القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة الأبطال التاريخيين لهذه المسابقة بـ 7 ألقاب، يليها غانا حامل اللقب بالتساوي مع مصر (4 مرات).

أمم إفريقيا للشباب بلال مظهر
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