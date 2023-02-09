سوبر هاتريك رونالدو يقود النصر إلى صدارة الدوري السعودي

سحق النصر السعودي مضيفه الوحدة بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل كريستيانو رونالدو نجم النصر جميع الأهداف الأربعة "سوبر هاتريك" في الدقائق 21 و40 و51 و61.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة على صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر، ويطاردهما اتحاد جدة الذي لعب 15 مباراة وله 34 نقطة.

فيما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

في غياب الهداف؟ لا مشكلة

غاب تاليسكا هداف الدوري السعودي برصيد 13 هدفا عن صفوف النصر، وذلك بعد طرده في المباراة الماضية أمام الفتح.

كما غاب أيضا بيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس بداعي الإصابة.

وخاض رونالدو مباراته الرابعة مع النصر، والثالثة في الدوري السعودي.

خسر رونالدو مباراة السوبر السعودي، وحقق فوزه الثاني في الدوري السعودي، بعد التعادل مع الفتح الذي شهد هدفه الأول -والوحيد قبل مباراة الليلة- من ركلة جزاء.

500+1

البداية لم تنذر بشيء، حيث سدد رونالدو ركلة حرة في الحائط البشري تحولت إلى ركنية في الدقيقة 16.

ولكن بعد 5 دقائق، أهدى رونالدو الكرة إلى عبد الرحمن غريب ليعيدها الأخير إليه ويسدد في الشباك بيسراه.

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رونالدو يسجل ثاني أهدافه في الملاعب السعودية ⚽️🇸🇦#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/grojyUYAHO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

هنا وصل رونالدو إلى هدفه رقم 500 في الدوريات.

وفي الدقيقة 40 تلقى رونالدو تمريرة سامي النجعي وسجل الثاني بين قدمي الحارس.

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د40" رونالدو وهدف آخر بالشرائع⚽️🔥🔥



الوحدة 0 × 2 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/ebTeJIPtbc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

وبعد 4 دقائق تقريبا من المراجعة بتقنية الفيديو، تم احتساب الهدف لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2-0.

انفجار كبير

لم يتوقف صاروخ ماديرا هنا، حيث سجل الثالث من ركلة جزاء إثر لمسة يد على مدافع الوحدة.

ووصل رونالدو بهذا الهدف إلى الهاتريك رقم 61 في مسيرته.

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وفي الدقيقة 61 انفرد رونالدو وسدد لتصطدم الكرة بالحارس وتعود إليه مرة أخرى ليسكنها الشباك.

وسجل رونالدو 4 أهداف "سوبر هاتريك" أو أكثر للمرة رقم 11 في مسيرته.

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الفوز رفع رصيد النصر إلى 37 نقطة من 16 مباراة على صدارة الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن الشباب الذي لعب مباراة أكثر، ويطاردهما اتحاد جدة الذي لعب 15 مباراة وله 34 نقطة.