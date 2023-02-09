كرة يد – الأهلي والزمالك ينتصران في الجولة الأولى من دوري المحترفين

الخميس، 09 فبراير 2023 - 21:37

كتب : FilGoal

كرة يد الأهلي

أقيمت اليوم مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وجاءت النتائج كالتالي:

فوز سبورتنج على البنك الأهلي 23-18.

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فوز الأهلي على سموحة 25-23.

فوز الزمالك على الجيش 32-23.

وتضم هذه المرحلة 6 أندية تلعب بنظام دوري من ذهاب وإياب.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

ويختتم الدور الأول يوم 23 فبراير الجاري بينما الدور الثاني ونهاية المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في الخمسة مواسم الأخيرة، فيما ظفر به الأهلي آخر مرة في 2016.

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