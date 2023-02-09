مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: نظام البطولة لم يتحدد بعد.. وهذا هو الموعد المقترح

الخميس، 09 فبراير 2023 - 20:37

كتب : هاني العوضي

الاتحاد العربي لكرة القدم

أوضح مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم حقيقة ما تردد عن النظام الجديد للبطولة العربية للأندية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم يتحدد أي شيء".

وأضاف "موعد البطولة على الأرجح سيكون في الصيف المقبل".

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وكانت تقارير صحفية قد تناقلت إقامة البطولة العربية للأندية عام 2023 تحت مسمى "كأس أندية العرب".

وقيل إن البطولة ستقام بنظام الدورة المجمعة في مدينتي أبها والطائف السعوديين، وأن الناديين المصريين الأقرب للمشاركة هما الاتحاد السكندري وغزل المحلة.

وتعرضت البطولة لتوقفات متكررة بسبب جائحة كورونا، لتبقى النسخة الأخيرة 2019-2020 حتى الآن.

وتوج الوداد المغربي بآخر نسخة على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت في أغسطس 2021.

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