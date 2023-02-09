يواصل كتابة التاريخ.. رونالدو يسجل هدفين مع النصر ويصل لرقم 500

دوري جديد؟ لا مشكلة بالنسبة لكريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وسجل رونالدو قائد النصر هدفين في المباراة –المقامة حتى وقت كتابة هذه السطور- أمام الوحدة في الجولة 16 من الدوري السعودي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 21.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 40.

وكتب الهدف الأول لرونالدو رقما كبيرا لرونالدو بعد وصوله لـ500 هدف في مسيرته سجلهم في مختلف الدوريات التي لعب بها مع مختلف الأندية.

ولعب رونالدو في صفوف سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد (مرتين) وريال مدريد ويوفنتوس.

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رونالدو يسجل ثاني أهدافه في الملاعب السعودية ⚽️🇸🇦#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/grojyUYAHO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

أما الهدف الثاني فكتب لرونالدو أول ثنائية له مع الفريق الملقب بالعالمي منذ انتقاله إليه في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد.

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د40" رونالدو وهدف آخر بالشرائع⚽️🔥🔥



الوحدة 0 × 2 النصر#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/ebTeJIPtbc — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

ويعد هذا هو الظهور الرسمي الرابع لصاروخ ماديرا مع النصر، بعد مباراتين في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وحتى الآن فاز بمباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة.

وسجل رونالدو قبل مباراة الوحدة هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام الفتح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.