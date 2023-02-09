يواصل كتابة التاريخ.. رونالدو يسجل هدفين مع النصر ويصل لرقم 500

الخميس، 09 فبراير 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوحدة بالدوري السعودي

دوري جديد؟ لا مشكلة بالنسبة لكريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو قائد النصر هدفين في المباراة –المقامة حتى وقت كتابة هذه السطور- أمام الوحدة في الجولة 16 من الدوري السعودي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 21.

أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 40.

وكتب الهدف الأول لرونالدو رقما كبيرا لرونالدو بعد وصوله لـ500 هدف في مسيرته سجلهم في مختلف الدوريات التي لعب بها مع مختلف الأندية.

ولعب رونالدو في صفوف سبورتنج لشبونة ومانشستر يونايتد (مرتين) وريال مدريد ويوفنتوس.

أما الهدف الثاني فكتب لرونالدو أول ثنائية له مع الفريق الملقب بالعالمي منذ انتقاله إليه في صفقة انتقال حر قادما من مانشستر يونايتد.

ويعد هذا هو الظهور الرسمي الرابع لصاروخ ماديرا مع النصر، بعد مباراتين في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وحتى الآن فاز بمباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة.

وسجل رونالدو قبل مباراة الوحدة هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام الفتح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

رونالدو النصر الدوري السعودي الوحدة
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