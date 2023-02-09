ليكيب: ضربة لسان جيرمان.. ميسي قد يغيب عن مواجهة بايرن

الخميس، 09 فبراير 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

ميسي - باريس سان جيرمان

تلقى باريس سان جرمان ضربة موجعة بتعرض نجمه ليونيل ميسي للإصابة في دربي فرنسا أمام مارسيليا أمس الأربعاء.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

لكن الأمر لم يتوقف هنا بل ازداد في ظل احتمالية غياب ليو عن مواجهة بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن ميسي يعاني من إصابة في أوتار الركبة وتأكد غيابه عن مواجهة موناكو في الدوري السبت المقبل.

فيما لم يشر التقرير لقدرة ميسي على التواجد من عدمه أمام بايرن.

يأتي ذلك بعدما أعلن سان جيرمان غياب نجمه الآخر كيليان مبابي لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ويستضيف سان جيرمان منافسه بايرن الثلاثاء المقبل في ملعب حديقة الأمراء.

وخسر سان جيرمان من مارسيليا بهدفين لهدف ليودع كأس فرنسا من دور الـ16.

سان جيرمان ميسي بايرن ميونيخ
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