إصابتان في فلامنجو قبل مواجهة الأهلي

الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:55

كتب : FilGoal

فلامنجو

أعلن فلامنجو البرازيلي اليوم الخميس إصابة لاعبيه فيليبي لويس وليو بيريرا قبل مواجهة الأهلي.

وأشار النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن فيليبي لويس يعاني من إصابة في كاحل القدم.

فيما يعاني ليو بيريرا من إصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.

أخبار متعلقة:
الرمادي: حالة اللاعبين الجدد لم تسمح لي بتعويض النقص العددي بسبب الطرد رئيس لا ليجا يهاجم دوري السوبر الأوروبي: مثل الذئب الذي يتنكر لخداع أوروبا زوران: التغييرات جلبت الفوز لـ الاتحاد.. ولم يعجبني اللاعبين في آخر 10 دقائق

وأكد النادي البرازيلي بداية لاعبي الفريق البرنامج العلاجي الخاص بهما.

ولم يشر فلامنجو لمدة غياب اللاعبين أو موقفهما من مواجهة الأهلي.

ويلتقي فلامنجو بالأهلي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان فلامنجو خسر من الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة ليو بيريرا قبل استبداله بين الشوطين.

فيما اكتفى فيليبي لويس بالجلوس على مقاعد البدلاء.

فلامنجو الأهلي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
قناة SSC تعلن إذاعة نهائي كأس العالم للأندية مجانا الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لـ فلامنجو.. وموعد العودة إلى طنجة أنشيلوتي يكشف سبب غياب كابارخال أمام الأهلي.. ويشكر الجماهير المغربية عبد القادر: لعبنا بشكل جيد أمام ريال مدريد حتى الدقيقة 90.. وعلينا التركيز على البرونزية رودريجو يكشف كواليس هدفه أمام الأهلي: صرخت على سيبايوس مرتجي: النتيجة لا تعكس سير اللقاء.. وسيتم إيقاف قرار كهربا لفترة أطول من 60 يوما كولر: استقبلنا الهدف الثاني مبكرا.. وهناك فارق كبير عند المقارنة مع ريال مدريد معلول: هذه هي كرة القدم وعندما تخطيء أمام فريق بحجم ريال مدريد تستقبل أهداف
أخر الأخبار
في الجول يكشف أسباب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء بلوزداد 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: ضربة لسان جيرمان.. ميسي قد يغيب عن مواجهة بايرن 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إصابتان في فلامنجو قبل مواجهة الأهلي 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
استراحة الدوري السعودي - الوحدة (0) - (2) النصر.. صاروخ ماديرا ينفجر 42 دقيقة | السعودية
الرمادي: حالة اللاعبين الجدد لم تسمح لي بتعويض النقص العددي بسبب الطرد 42 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس لا ليجا يهاجم دوري السوبر الأوروبي: مثل الذئب الذي يتنكر لخداع أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
زوران: التغييرات جلبت الفوز لـ الاتحاد.. ولم يعجبني اللاعبين في آخر 10 دقائق ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – عودة شيكابالا وعبد الغني.. وغياب أكينيولا أمام بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية 2 انتهت كأس العالم للأندية - الأهلي (1) - (0) سياتل ساوندرز.. الأحمر إلى نصف النهائي 3 انتهت في كأس العالم للأندية - الأهلي (1) (4) ريال مدريد.. إلى صراع البرونزية 4 تشكيل كأس العالم للأندية - خط هجوم جديد لـ الأهلي أمام سياتل ساوندرز