إصابتان في فلامنجو قبل مواجهة الأهلي

أعلن فلامنجو البرازيلي اليوم الخميس إصابة لاعبيه فيليبي لويس وليو بيريرا قبل مواجهة الأهلي.

وأشار النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن فيليبي لويس يعاني من إصابة في كاحل القدم.

فيما يعاني ليو بيريرا من إصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.

وأكد النادي البرازيلي بداية لاعبي الفريق البرنامج العلاجي الخاص بهما.

ولم يشر فلامنجو لمدة غياب اللاعبين أو موقفهما من مواجهة الأهلي.

ويلتقي فلامنجو بالأهلي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان فلامنجو خسر من الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة ليو بيريرا قبل استبداله بين الشوطين.

فيما اكتفى فيليبي لويس بالجلوس على مقاعد البدلاء.