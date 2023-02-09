إصابتان في فلامنجو قبل مواجهة الأهلي
الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:55
كتب : FilGoal
أعلن فلامنجو البرازيلي اليوم الخميس إصابة لاعبيه فيليبي لويس وليو بيريرا قبل مواجهة الأهلي.
وأشار النادي البرازيلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن فيليبي لويس يعاني من إصابة في كاحل القدم.
فيما يعاني ليو بيريرا من إصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى.
وأكد النادي البرازيلي بداية لاعبي الفريق البرنامج العلاجي الخاص بهما.
ولم يشر فلامنجو لمدة غياب اللاعبين أو موقفهما من مواجهة الأهلي.
ويلتقي فلامنجو بالأهلي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع.
وكان فلامنجو خسر من الهلال بثلاثة أهداف لهدفين في نصف النهائي.
وشهدت المباراة مشاركة ليو بيريرا قبل استبداله بين الشوطين.
فيما اكتفى فيليبي لويس بالجلوس على مقاعد البدلاء.
نرشح لكم
قناة SSC تعلن إذاعة نهائي كأس العالم للأندية مجانا الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لـ فلامنجو.. وموعد العودة إلى طنجة أنشيلوتي يكشف سبب غياب كابارخال أمام الأهلي.. ويشكر الجماهير المغربية عبد القادر: لعبنا بشكل جيد أمام ريال مدريد حتى الدقيقة 90.. وعلينا التركيز على البرونزية رودريجو يكشف كواليس هدفه أمام الأهلي: صرخت على سيبايوس مرتجي: النتيجة لا تعكس سير اللقاء.. وسيتم إيقاف قرار كهربا لفترة أطول من 60 يوما كولر: استقبلنا الهدف الثاني مبكرا.. وهناك فارق كبير عند المقارنة مع ريال مدريد معلول: هذه هي كرة القدم وعندما تخطيء أمام فريق بحجم ريال مدريد تستقبل أهداف