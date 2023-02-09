رئيس لا ليجا يهاجم دوري السوبر الأوروبي: مثل الذئب الذي يتنكر لخداع أوروبا

الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:29

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" إعادة إحياء فكرة دوري السوبر الأوروبي والتي ظهرت للعلن اليوم الخميس.

وكتب تيباس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "دوري السوبر الأوروبي هو الذئب الذي يتنكر في صورة الجدة الصغيرة لمحاولة خداع كرة القدم الأوروبية".

واستدرك "لكن أنوفهم وأسنانهم كبيرة جدا".

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وأردف "أربعة أقسام في أوروبا؟ بالطبع الأول لأنفسهم، تماما مثل أفكار الإصلاح لعام 2019، تحكمها النوادي؟ بالطبع، الكبار منهم فقط".

وأعلنت شركة A22 التي ترعى فكرة دوري السوبر الأوروبي وجود اقتراح جديد اليوم لإقامة البطولة ويعتمد الأمر على مبدأ الجدارة الرياضية وستضم المسابقة ما بين 60 لـ80 فريقا.

وسيكون نظام البطولة المقترحة الجديدة كالتالي:

المسابقة ستكون منافسة مفتوحة على عدة أقسام، تتكون من 60 إلى 80 فريقا.

يجب أن تكون المشاركة في كل موسم على أساس الجدارة الرياضية، مع عدم وجود أعضاء دائمين.

يجب أن يكون نظام التأهيل مفتوحا، بناءً على الأداء في المسابقات الوطنية، مما يسمح لجميع الأندية بالوصول إلى المنافسة مع الحفاظ على الديناميكيات التنافسية على المستوى الوطني.

وسيخوض كل فريق 14 مباراة كحد أدنى في البطولة المزمع أن تبدأ في موسم 2024-2025.

وستضيف البطولة موارد مالية إضافية لجميع الفرق بأكملها.

كما ستعمل على تعزيز وتطوير لعبة السيدات من خلال وضعها في مركز الصدارة جنبا إلى جنب مسابقات الرجال.

المساهمة بحد أدنى 400 مليون يورو سنويا للتضامن وللأندية التي لا تشارك في المسابقة والقضايا الاجتماعية -أي أكثر من ضعف مساهمة منافسات الأندية الأوروبية الحالية- يجب أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وسبق أن أُعلن منذ عامين إقامة دوري السوبر الأوروبي بين 12 فريقا أوروبيا بواقع 6 من إنجلترا و3 من إيطاليا و3 من إسبانيا، لكن سرعان ما انسحبت الفرق عن دعم الفكرة ولم يتبق سوى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

دوري السوبر الأوروبي خافيير تيباس الدوري الإسباني
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