زوران: التغييرات جلبت الفوز لـ الاتحاد.. ولم يعجبني اللاعبين في آخر 10 دقائق

الخميس، 09 فبراير 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري

شدد زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري على أن التغييرات التي أحدثها في التشكيل أمام أسوان هي سبب الفوز بالمباراة.

وفاز الاتحاد السكندري أمام أسوان على استاد برج العرب بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال زوران في تصريحات عقب المباراة عبر أون تايم سبورتس 1: "حظينا بـ80 دقيقة جيدة للغاية، لكن لم يعجبني أداء اللاعبين في أخر 10 دقائق".

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وأضاف "رأيت استسهال من جانبهم وتحصلنا على الطرد وكان من الممكن أن يسجل أسوان بعد تهديد المرمى في أكثر من مناسبة".

وتابع "التغييرات التي أحدثتها في التشكيل هي سبب الفوز اليوم الذي أهديه لجماهير الاتحاد وأشكرهم على الدعم المطلق".

وأنهى الاتحاد السكندري عقدته أمام أسوان على ملعبه في الدوري المصري المستمرة منذ ثماني سنوات.

وحقق الاتحاد أول فوز له على أرضه ضد أسوان في الدوري منذ أكتوبر 2015 فمنذ الفوز بنتيجة 1-0 التقيا في 3 مباريات تعادلا في مباراة بنتيجة 3-3 وفاز أسوان في مباراتين بنتيجتي 3-1 و1-0.

وسجل ثنائية زعيم الثغر: إبراهيم حسن وكريستيفاو مابولولو.

وارتقى الفريق السكندري للمركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 30 نقطة.

بينما تلقى أسوان هزيمة جديدة وتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.

الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش الدوري المصري أسوان
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