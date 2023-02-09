ذا بيست - صانعة التاريخ.. تعرف على القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات

الخميس، 09 فبراير 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

أفضل مدرب عن فئة السيدات

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) المرشحين النهائيين لجوائز الأفضل لعام 2022 عن أفضل مدرب عن فئة السيدات.

وظهر ثنائي عرف التواجد من قبل في القائمة النهائية: سارينا فيجمان وسونيا بومباستور.

فيما تواجدت بيا سونداج مدربة منتخب البرازيل بعد التتويج بقلب كوبا أمريكا للمرة الثامنة في تاريخهن.

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واستبعد: إيما هايز (مدربة تشيلسي) حاملة اللقب - بيف بريستمان (مدربة كندا) - مارتينا فوس تكلنبورج (مدربة ألمانيا)

وانطلقت تلك الجائزة المقدمة من فيفا عام 2017 وفازت بها الهولندية سارينا فيجمان التي حصدتها لاحقا عام 2020، ثم رينارد بيدروس 2018، وجيل إليس 2019 آخرهم إيما هاينز في 2021.

وتقام حفل جوائز الأفضل The Best يوم 27 فبراير المقبل.

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

سارينا فيجمان - مدربة منتخب إنجلترا للسيدات

حصد منتخب إنجلترا للسيدات أول لقب في تاريخهن أمم أوروبا ويعتبر هذا البطولة الأولى لـ إنجلترا رجال وسيدات منذ 56 عاما.

سونيا بومباستور - مدربة فريق أولمبيك ليون للسيدات

توج نادي ليون للسيدات ببطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرة الثامنة في تاريخه.

بيا سونداج - مدرب منتخب البرازيل للسيدات

توج منتخب البرازيل للسيدات تحت قيادتها ببطولة كوبا أمريكا 2022 وضمن كذلك التأهل إلى كأس العالم 2023.

سارينا وصناعة التاريخ

سارينا فيجمان تفوز بجائزة أفضل مدرب كرة نسائية بأوروبا - بوابة الأهرام

عرفت القائمة النهائية ترشح سارينا للمرة الخامسة أي منذ استحداث الجائزة.

وحازت المدربة الهولندية على الجائزة مرتين عامي 2017 و2020.

فيجمان (53 عامًا) توجت مع منتخب هولندا ببطولة اليورو 2017 كما حصدت لقب وصافة كأس العالم 2019.

وتحولت لتدريب منتخب إنجلترا 2021 قبل أن تكرر الإنجاز ذاته وتفوز معهم بلقب يورو 2022.

ذا بيست إنجلترا ليون البرازيل
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