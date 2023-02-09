تشكيل النصر - في غياب تاليسكا.. رونالدو يقود هجوم العالمي أمام الوحدة

الخميس، 09 فبراير 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

أعلن رودي جارسيا مدرب النصر عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الوحدة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي.

ويغيب تاليسكا هداف الدوري السعودي برصيد 13 هدفا عن صفوف النصر، وذلك بعد طرده في المباراة الماضية أمام الفتح.

كما يغيب أيضا بيتي مارتينيز وألفارو جونزاليس بداعي الإصابة.

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وهذا هو الظهور الرسمي الرابع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، بعد مباراتين في الدوري ومباراة في كأس السوبر السعودي، وحتى الآن فاز بمباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة.

وسجل رونالدو حتى الآن هدفا وحيدا من ركلة جزاء أمام الفتح في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وجاء تشكيل العالمي كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو

أمامهما: عبد الرحمن غريب - سامي النجعي - ماشاريبوف

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو

البدلاء: أجوستين روسي - محمد فتيل - عبد المجيد الصليهم - نواف بوشل - محمد مران - علي الحسن - ماجد قفشيش - مشاري النمر - علي لاجامي

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر، وبفارق الأهداف عن الاتحاد الثالث والمساوي له في عدد المباريات.

فيما يحتل الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة من 15 مباراة.

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