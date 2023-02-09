كرة يد - الطيار: استبعادي من منتخب مصر لم يكن لأسباب فنية.. ولهذا رفضت الحديث

تحدث محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد المحترف في صفوف نادي لايبزيج الألماني عن استبعاده من قائمة منتخب مصر التي شاركت في بطولة العالم، والتي أقيمت مؤخرا في بولندا والسويد.

وقال الطيار لإذاعة أون سبورت إف إم: "علاقتي بالإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني السابق للمنتخب كانت جيدة لفترات طويلة، لكن ما يمكنني قوله الآن أن باروندو استبعدني من القائمة لأسباب ليس لها علاقة بالناحية الفنية".

وأضاف "رفضت التعليق خلال الفترة الماضية لحين انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال. فور إعلان القائمة زملائي جميعا تحدثوا معي في المنتخب، أريد أن أقول الآن إني افتقدت اللعب مع منتخبنا الوطني في بطولة العالم. اللعب باسم مصر أمر مهم لنا جميعا".

وأوضح "أنا بطبعي لا أثير المشاكل والجميع يعرف عني ذلك، قضيت أياما رائعة تحت قيادة باروندو أشكره عليها وأنا أحترم قرارات المدير الفني، لكن ما يمكنني قوله أن استبعادي ليس لسبب فني".

وواصل الطيار "منتخب مصر أدى بطولة مميزة، أبارك لمنظومة كرة اليد على الظهور بشكل مشرف، عدم التواجد في المربع الذهبي لا يعني الفشل، ففي المقابل نجحنا على مدار ثلاث نسخ متتالية في الحفاظ على موقعنا بين الثمانية الكبار على مستوى العالم".

وأشاد الطيار بمستوى زملائه حراس مرمى المنتخب قائلا: "أنا فخور بأن لدينا حارس بقيمة وخبرات كريم هنداوي، فهو حارس مرمى مميز اكتسب خبرات كبيرة من تجاربه الاحترافية على مدار سنوات. عبدالرحمن حُميد ظهر بشكل جيد في أول ظهور له في بطولة العالم للرجال وهي بالتأكيد مختلفة عن مشاركاته السابقة في مونديال الناشئين والشباب، وأيضا محمد علي قدم مستوى متميز نال تقدير الجميع".

واختتم "غاب عنا التوفيق في بعض اللحظات مثل ما يحدث مع جميع المنتخبات، وهو ما حدث مع حارس مرمى منتخب فرنسا في المباراة النهائية غاب عنه التوفيق، لكننا بشكل عام قدمنا بطولة مميزة على مستوى جميع اللاعبين".

واحتل منتخب اليد المركز السابع في بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد.