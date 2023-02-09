ذا بيست - سكالوني ينافس أنشيلوتي وجوارديولا في القائمة النهائية لأفضل مدرب.. وخروج الركراكي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم.

ويتواجد في القائمة كل من ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين رفقة المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي وبيب جوارديولا من مانشستر سيتي.

وبذلك يخرج من القائمة كل من ديديه ديشامب مدرب فرنسا ووليد الركراكي المدير الفني للمغرب.

1- كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

قاد أنشيلوتي ريال مدريد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي بالإضافة إلى الدوري الإسباني.

2- بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

قاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع محتدم مع ليفربول.

3- ليونيل سكالوني - الأرجنتين

قاد سكالوني الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 بعد الفوز أمام منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل كبير ينظمه الاتحاد الدولي يوم 27 فبراير الجاري.

ولم يسبق للمدربين الثلاثة الفوز بتلك الجائزة من قبل، فيما حصد بيب جوارديولا المركز الثاني مرة وحيدة ومثلها للمركز الثالث.

وبدأ منح تلك الجائزة في عام 2016.