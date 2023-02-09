الدرجة الثانية - صدارة غير آمنة كليا.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 17

الخميس، 09 فبراير 2023 - 18:08

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

حافظ لافيينا على صدارته للمجموعة الأولى "الصعيد" في دوري الدرجة الثانية بعد الفوز على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف.

ورفع لافيينا رصيده إلى 39 نقطة على الصدارة.

الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه بترول أسيوط 4 نقاط، ولكن الأخير له مباراة مع المنيا غدا.

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أيضا تختتم الجولة بمباراة الفيوم أمام الجونة، صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وفي بقية مباريات الجولة فاز النصر للتعدين على شبان قنا بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة.

وانتصر الألومنيوم على ديروط بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة.

وتعادل المقاصة مع كيما أسوان بهدف لكل فريق .

وانتصر أسمنت أسيوط على ملوي بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.

وتعادل تليفونات بني سويف مع طامية بهدفين لكل فريق.

تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 17:

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