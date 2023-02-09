الدرجة الثانية - لافيينا يواصل تصدر مجموعة الصعيد.. وإيسترن يسقط وادي دجلة

أقيمت اليوم مباريات المجموعة الأولى -الصعيد- في الجولة 17 من دوري الدرجة الثانية، حيث حافظ لافيينا على صدارته للمجموعة الأولى بعد الفوز على المدينة المنورة بهدفين مقابل هدف.

ورفع لافيينا رصيده إلى 39 نقطة على الصدارة.

وفاز النصر للتعدين على شبان قنا بأربعة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 29 نقطة.

وانتصر الألومنيوم على ديروط بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة.

وتعادل المقاصة مع كيما أسوان بهدف لكل فريق .

وانتصر أسمنت أسيوط على ملوي بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.

وتعادل تليفونات بني سويف مع طامية بهدفين لكل فريق.

وتستكمل غدا مباريات المجموعة بمباراتي الفيوم مع الجونة والمنيا مع بترول أسيوط

وفي المجموعة الثانية خسر وادي دجلة على يد إيسترن كومباني بهدفين دون رد ليرتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 16 نقطة.

وتجمد رصيد دجلة عند 32 نقطة ليبتعد عن صراع الصدارة.