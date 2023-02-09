قناة SSC تعلن إذاعة نهائي كأس العالم للأندية مجانا

أعلنت شبكة قنوات الرياضة السعودية "SSC" إذاعتها لنهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد مجانا.

ونشرت الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس بيانا أكدت فيه إذاعة المباراة مجانا عبر قنواتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار البيان إلى أن المباراة ستذاع مجانا عبر من يمتلك جهاز استقبال "جوبوكس" أو عبر منصة "شاهد" سواء كانوا من المشتركين أم لا.

وكشف البيان عن نية الشبكة إذاعة المباراة بثلاث خيارات للتعليق باللغة العربية.

وتأهل الهلال للنهائي الذي يقام السبت المقبل بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف لهدفين.

فيما تأهل ريال مدريد للنهائي عقب الفوز على الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

وستقام المباراة في التاسعة من مساء السبت المقبل.

وتعد هذه أول مرة يتأهل فيها الهلال للنهائي في تاريخه، فيما يطمح ريال مدريد في الفوز باللقب للمرة الخامسة.