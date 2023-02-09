لابورتا: ميسي إرث برشلونة.. وأقدر اعتذار شقيقه

الخميس، 09 فبراير 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - جوان لابورتا

رد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على تصريحات شقيق ميسي التي أثارت ضجة منذ ليلة أمس.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وشن ماتياس ميسي شقيق ليونيل ميسي، هجوما عنيفا على برشلونة بخصوص كواليس رحيله عن النادي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم: "حزين على ما قاله شقيق ليونيل ميسي، لكن لا أفكر فيه مرة أخرى، لقد انتهى الأمر بخطوة منطقية، لقد اعتذر وأقدر ما فعله".

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وأضاف "ميسي إرث برشلونة ونحن فخورون بذلك، فهو أفضل لاعب في التاريخ، لا تجعلوني أتحدث عنه أكثر، فهو لاعب حاليا في باريس سان جيرمان، ولا أريد الحديث عن لاعب في فريق آخر".

وعن إمكانية العودة، أوضح "علقت على الأمر بالفعل، ميسي تراث برشلونة، لا أريد الحديث عنه احتراما له ولناديه الحالي".

وكان جوان لابورتا رئيس برشلونة قد أبلغ ميسي بعدم إمكانية تجديد عقده في صيف 2021، ليرحل أسطورة النادي الكتالوني بشكل صادم.

وانتقل ميسي مجانًا إلى باريس سان جيرمان، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن عودة ميسي إلى برشلونة واردة بشكلٍ مجاني، ليخرج الشقيق ماتياس ويرد بقوة.

ماذا قال ماتياس ميسي؟

وقال ماتياس في بث مباشر عبر منصة "تويتش" عند سؤاله عن إمكانية عودة ليونيل: "لن نعود لـ برشلونة، لو عدنا فسيكون لتنظيف النادي وطرد لابورتا الجاحد".

وأضاف: "توجب أن يخرج الجمهور وقتها للمطالبة ببقاء ليونيل ورحيل لابورتا، الإسبان قاموا بخيانتنا".

وتابع: "والدتي أخبرت ليونيل ذات مرة: سيكررون معك ما فعلوه مع رونالدينيو".

وشدد: "الناس بدأت تتعرف على برشلونة بسبب ميسي، قبل ذلك كان ريال مدريد أكثر شهرة".

وعند سؤاله عن لاعبه المفضل بين بيدري وجافي، أجاب: "لا يعجبني أي من اللاعبين، لكن لو توجب عليّ الاختيار فسيكون جافي".

وأتم: "جافي متمرد بعض الشيء، ويقاتل الجميع، لكن في أي لحظة يمكن أن يتسبب في نقص عددي لك".

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