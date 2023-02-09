للمرة الثالثة.. مورو ساليفو رجل مباراة الاتحاد وأسوان

الخميس، 09 فبراير 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

ساليفو مورو - الاتحاد السكندري

حصد الغاني مورو ساليفو جائزة رجل مباراة الاتحاد وأسوان في الجولة 18 من الدوري المصري.

وانتصر الاتحاد على أسوان بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على استاد برج العرب. (طالع التفاصيل)

وحصد لاعب الوسط الغاني الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الجاري.

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وبات اللاعب رقم 11 من زعيم الثغر الذي يحصد الجائزة الموسم الحالي خلال 18 مباراة.

ماذا قدم مورو ساليفو أمام أسوان؟

دقائق: 90

تمريرات صحيحة: 63 من 68

دقة تمرير: 93%

صناعة فرص: 1

تسديدات: 3

عرضيات صحيحة: 1 من 1

عرقلة ناجحة: 3 من 4

فوز بصراعات ثنائية: 6 من 14

فوز بصراعات هوائية: 2 من 5

حصول على أخطاء: 2

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وحقق الاتحاد أول فوز له على أرضه ضد أسوان في الدوري منذ أكتوبر 2015 فمنذ الفوز بنتيجة 1-0 التقيا في 3 مباريات تعادلا في مباراة بنتيجة 3-3 وفاز أسوان في مباراتين بنتيجتي 3-1 و1-0.

نتيجة ارتقى بها الفريق السكندري للمركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 30 نقطة.

بينما تلقى أسوان هزيمة جديدة وتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.

مورو ساليفو رجل المباراة الاتحاد أسوان
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