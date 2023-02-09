الفوز الأول في الإسكندرية منذ 2015.. الاتحاد ينتصر على أسوان بثنائية

الخميس، 09 فبراير 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

الاتحاد - أسوان

أنهى الاتحاد السكندري عقدته أمام أسوان على ملعبه في الدوري المصري وفاز بنتيجة 2-0 في الجولة 18 من المسابقة والتي أقيمت على استاد برج العرب.

سجل ثنائية زعيم الثغر: إبراهيم حسن وكريستيفاو مابولولو.

وحقق الاتحاد أول فوز له على أرضه ضد أسوان في الدوري منذ أكتوبر 2015 فمنذ الفوز بنتيجة 1-0 التقيا في 3 مباريات تعادلا في مباراة بنتيجة 3-3 وفاز أسوان في مباراتين بنتيجتي 3-1 و1-0.

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نتيجة ارتقى بها الفريق السكندري للمركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 30 نقطة.

بينما تلقى أسوان هزيمة جديدة وتوقف رصيده عند 22 نقطة في المركز الثامن.

التشكيل

قاد محمود علاء دفاع الاتحاد السكندري أمام ثنائية هجومية لأسوان مكونة من محمد حمدي زكي وديلسون كاموني.

وبدأ الأنجولي كريستيفاو مابولولو في هجوم الاتحاد، بينما تواصل غياب الجابوني ماليك إيفونا عن هجوم الضيوف بسبب الإصابة.

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وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة من جانب الضيوف، فسجل ديلسون كاموني هدفا في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة الحارس لكن الهدف ألغي بداعي وجود حالة تسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

رد الاتحاد جاء عن طريقة تسديدة أرضية من ناصر ناصر في الدقيقة 27 تصدى لها عمرو حسام حارس أسوان على مرتين، بعد عرضية من إبراهيم حسن.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 38 وعقب العودة لتقنية الفيديو أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إسلام جمال مدافع الضيوف بسبب تدخل قوي على مابولولو.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 51 أنهى إبراهيم حسن الصيام التهديفي في اللقاء، فسجل بتسديدة أرضية قوية على يسار الحارس.

وأضاف مابولولو الهدف الثاني لزعيم الثغر في الدقيقة 64 بعد تسديدة كرة من داخل منطقة الست ياردات مستغلا خطأ دفاعي في التشتيت أثناء ركنية لترتطم كرته بجسد عماد فتحي وتسكن الشباك.

وكاد هشام صلاح أن يعزز من تفوق الاتحاد في الدقيقة 74 بتسديدة قوية لكن كرته مرت أعلى العارضة بقليل.

وأنقذ المهدي سليمان مرماه بالتصدي لتسديدة محمد مرسي لاعب أسوان في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه هشام صلاح بسبب تدخل قوي لتتعادل كفة الفريقين قبل دقائق على النهاية.

مرت الدقائق الأخيرة دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض.

الاتحاد أسوان في الدوري الدوري المصري
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