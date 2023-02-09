مسابقة "ريد بُل مايند ذا جاب" تعود للموسم الثالث على التوالي

أطلقت شركة "ريد بُل" النسخة التالتة من مسابقة (ريد بُل مايند ذا جاب) للسكيت للسنة التالتة على التوالي، بعد النجاح الذي حققته المسابقة في النسختين الأولى والتانية.

"مايند ذا جاب" هي مسابقة للسكيت مجانية ومفتوحة للسكيترز الهواة والمحترفين، تقام على مدار 24 ساعة لاختيار أفضل سكيتر في اليوم.

المسابقة تقام في تيمبو على كورنيش المعادي يوم السبت 11 فبراير، وهتفتح أبوابها للمشاركين الساعة 12 ظهرا، والتسجيل في المسابقة سيكون خلال الحدث.

هذا العام سيتم اختيار 40 سكيتر للمشاركة في التصفيات، ليتم التنفاس بين 40 مشاركا، في الجولة الأولى (20 مشاركا) وفي الجولة التانية (20 مشاركا).

وعن الحكام، فالمسابقة ستكون بحضور رئيس لجنة التحكيم الجنوب إفريقي المحترف، براندون فالجالو، والسكيتر المصري المعروف عمرو شريف.

الإعلان عن المسابقة، تضمن جزء من أغنية جديدة للرابر المعروف "فليكس".