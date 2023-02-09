انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2) (0) أسوان.. فوز أصحاب الأرض
الخميس، 09 فبراير 2023 - 14:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وأسوان في الجولة 18 من الدوري المصري.
وتفوق الاتحاد في لقاء الدور الأول وافتتاح الموسم على أسوان بملعبه بنتيجة 1-0.
ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة.
فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 22 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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انتهت.. فوز أصحاب الأرض
ق 63: جووول الثاااني عن طريق مابولولو الذي استغل تخبط دفاعي وتسكن تسديدته الشباك.
ق 51: جووول إبراهيم حسن يسجل الهدف الأول للاتحاد بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: طرد إسلام جمال مدافع أسوان بعد العودة لتقنية الفيديو.
ق 27: تسديدة أرضية من ناصر ناصر يتصدى لها الحارس على مرتين
ق 3: هدف غير محتسب لأسوان سجله ديلسون كاموني بسبب التسلل
بداية اللقاء