انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2) (0) أسوان.. فوز أصحاب الأرض

الخميس، 09 فبراير 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

أحمد خالد - أسوان - مروان عطية - الاتحاد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد وأسوان في الجولة 18 من الدوري المصري.

وتفوق الاتحاد في لقاء الدور الأول وافتتاح الموسم على أسوان بملعبه بنتيجة 1-0.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة.

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فيما يحتل أسوان المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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انتهت.. فوز أصحاب الأرض

ق 63: جووول الثاااني عن طريق مابولولو الذي استغل تخبط دفاعي وتسكن تسديدته الشباك.

ق 51: جووول إبراهيم حسن يسجل الهدف الأول للاتحاد بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: طرد إسلام جمال مدافع أسوان بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 27: تسديدة أرضية من ناصر ناصر يتصدى لها الحارس على مرتين

ق 3: هدف غير محتسب لأسوان سجله ديلسون كاموني بسبب التسلل

بداية اللقاء

الاتحاد أسوان الدوري المصري
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