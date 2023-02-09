انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2) (0) أسوان.. فوز أصحاب الأرض

للمرة الثالثة.. مورو ساليفو رجل مباراة الاتحاد وأسوان

الفوز الأول في الإسكندرية منذ 2015.. الاتحاد ينتصر على أسوان بثنائية

في الجول يكشف موقف الزمالك من قيد صفقات يناير بالقائمة الإفريقية

وكيل بلحاج يستفسر من اتحاد الكرة عن موقف اللاعب مع الزمالك

رابطة الأندية ترفض تأجيل مواجهتي الزمالك وفيوتشر في الدوري بسبب إفريقيا

مؤتمر الزمالك - عبد الشافي: نسعى لتغيير البداية غير الجيدة في إفريقيا.. ونعلم أننا مقصرون

مؤتمر الزمالك - فيريرا عن أزمة ثقة ورسالة إلى الجماهير وشكوى متكررة

عماد النحاس مديرا فنيا لـ طلائع الجيش