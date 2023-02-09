وفاة نجم برشلونة السابق ووالد ماركوس ألونسو

أعلن نادي برشلونة يوم الخميس وفاة لاعبه السابق ماركوس ألونسو بينيا.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة ماركوس ألونسو بينيا، لاعب برشلونة السابق (1982-1987)".

وأضاف البيان "بينيا هو والد لاعبنا الحالي ماركوس ألونسو".

وأتم البيان "خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه وأحبائه".

فيما ذكر ريال مدريد: "لعب ماركوس ألونسو في أكاديمية ريال مدريد، في راسينج سانتاندير، أتليتكو مدريد، برشلونة ولوجرونييس. لعب 22 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني".

وأتم البيان "يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي والمحبة والمودة لأسرته وأنديته وجميع أحبائه.

وتوفي ماركوس ألونسو عن عمر يناهز 63 عاما.

video:1

وكتبت عائلة ألونسو التاريخ وباتت أول عائلة إسبانية تمثّل المنتخب الإسباني بـ3 أجيال مختلفة: جد، ابن، حفيد.

17 مارس 1955، ماركوس ألونسو إيماز "ماركيتوس" يخوض مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا في مواجهة فرنسا.

25 مارس 1981، ماركوس ألونسو بينيا يخوض مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا في مواجهة إنجلترا.

8 سبتمبر 2018، ماركوس ألونسو ميندوزا يخوض مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا في مواجهة إنجلترا.

لاعب برشلونة أكمل ما بدأه جده ماركيتوس عام 1955، والذي خاض مباراتين دوليتين مع إسبانيا، وكان عنصرا رئيسا في تتويجات ريال مدريد الخمس الأولى بدوري أبطال أوروبا.

لاحقا، وعلى خلاف والده، قضى ماركوس ألونسو (الثاني) أغلب مسيرته في أتليتكو مدريد وبرشلونة.. اللاعب القصير الأعسر ذو المهارة الفريدة، خاض 22 مباراة مع إسبانيا مسجلا هدفا وحيدا، وكان أحد أفراد المنتخب الذي حل ثانيا في يورو 1984.

أما السليل الأخير، ماركوس ألونسو لاعب برشلونة، فعرف مذاق المنتخب الأول في عمر السابعة والعشرين، بعد أن انضم لمعسكر إسبانيا مرة سابقة في ولاية جولين لوبيتيجي، دون أن يشارك.

ألونسو الحفيد خاض مباراته الدولية الأولى على نفس الملعب الذي افتتح فيه والده مسيرته الدولية كذلك قبل 37 عاما و167 يوما.