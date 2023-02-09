سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لـ دكرنس
الخميس، 09 فبراير 2023 - 13:19
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي دكرنس تعيين سعيد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق خلفا لـ سعيد صبحي.
واعتذر سعيد صبحي أمس الأربعاء عن مواصلة مشواره مع الفريق.
سعيد عبد العزيز لاعب الأهلي السابق سبق له العمل مديرا فنيا لأندية كيما أسوان والجونة المصري وغزل المحلة.
وسبق أن قاد نادي أف سي مصر ونجوم المستقبل للتأهل للدوري الممتاز.
ويضم الجهاز الفني لعبد العزيز كل من: أحمد زهران مدرب عام – عمرو عبد المجيد محلل أداء – علي عبد الرازق معد بدني.
وينشط دكرنس في دوري الدرجة الثانية المصري ضمن مجموعة بحري.
وخسر دكرنس مباراته الأخيرة في الدوري اليوم بهدفين مقابل هدف أمام جمهورية شبين.
ويحتل دكرنس المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر طنطا بعد مرور 17 جولة.
نرشح لكم
الدرجة الثانية - خسارة وتراجع في الترتيب.. رحيل مدير فني جديد الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 17 الدرجة الثانية - اشتعال مجموعة بحري.. طنطا يتصدر وشبين ينتصر على دكرنس الدرجة الثانية - إلغاء مباراة الهلال ونبروه بسبب الأمطار الدرجة الثانية - محمد العتراوي مدربا مساعدا لبروكسي الدرجة الثانية - صراع رباعي.. تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 16 الدرجة الثانية - أمير عزمي يكشف أسباب استقالته من تدريب السكة الحديد الدرجة الثانية - صدارة القناة في مهب الريح.. السكة الحديد يضيع الفرصة