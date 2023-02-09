سعيد عبد العزيز مديرا فنيا لـ دكرنس

أعلن نادي دكرنس تعيين سعيد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق خلفا لـ سعيد صبحي.

واعتذر سعيد صبحي أمس الأربعاء عن مواصلة مشواره مع الفريق.

سعيد عبد العزيز لاعب الأهلي السابق سبق له العمل مديرا فنيا لأندية كيما أسوان والجونة المصري وغزل المحلة.

وسبق أن قاد نادي أف سي مصر ونجوم المستقبل للتأهل للدوري الممتاز.

ويضم الجهاز الفني لعبد العزيز كل من: أحمد زهران مدرب عام – عمرو عبد المجيد محلل أداء – علي عبد الرازق معد بدني.

وينشط دكرنس في دوري الدرجة الثانية المصري ضمن مجموعة بحري.

وخسر دكرنس مباراته الأخيرة في الدوري اليوم بهدفين مقابل هدف أمام جمهورية شبين.

ويحتل دكرنس المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر طنطا بعد مرور 17 جولة.