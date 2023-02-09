أنشيلوتي يكشف سبب غياب كابارخال أمام الأهلي.. ويشكر الجماهير المغربية

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سبب غياب لاعبيه داني كارباخال وماركو أسينسيو عن لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية.

ريال مدريد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي، بعد فوزه على الأهلي 4-1 يوم الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أصيب كارباخال بالحمى قبل لقاء الأهلي، لكنه سيعود المباراة المقبلة".

وأضاف "أسينسيو أيضا سيعود بعدما عانى من شد عضلي منذ مباراة مايوركا".

وواصل "كريم بنزيمة وميليتاو لم يتماثلا للشفاء بشكل كامل. كريم بحالة جيدة جدا ولدي شكوك أكثر بشأن ميليتاو. سيتدربان قبل المباراة وسنتخذ القرار قبلها".

وعن لقاء الأهلي، قال "سيطرنا على مجريات المباراة لمدة ساعة ثم اعتقدنا أنها انتهت ولكنها كانت مباراة مفتوحة. لعبنا بشكل جيد وتأهلنا إلى النهائي بمشاعر إيجابية".

وأكمل "حين كانت النتيجة 2-0 انخفض الإيقاع واعتقدنا أننا فزنا لكن هذا ليس حال كرة القدم. علينا اللعب جيدا والتركيز حتى النهاية".

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د65' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق علي معلول 🎙 بصوت عبدالله الحربي



ريال مدريد 2 × 1 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/jozGLoscPe — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

وعن إهدار لوكا مودريتش لركلة جزاء أمام الأهلي، أوضح "اللاعبون يخفقون أحيانا. لطالما نفذها لوكا بشكل مثالي".

وأردف "علينا اختيار الأفضل لتسديد ركلات الجزاء والترتيب واضح بالنسبة لي، كريم ثم مودريتش ثم أسينسيو".

وأتم "الأجواء كانت جميلة لريال مدريد وأريد أن أشكر الجماهير المغربية. لقد كانت مباراة جيدة ضد منافس لعب بشكل جيد وحاول فعل كل شيء".













































































































































وسجل رباعية ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وسيرخيو أريباس.

بينما سجّل علي معلول هدف الأهلي الوحيد، وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء أمام لوكا مودريتش.

وكان بنزيمة قد أصيب في مباراة فالنسيا بالدوري حاله حال ميليتاو، ليتخلف الثنائي عن لقاء الأهلي.

فيما أصيب كورتوا خلال الإحماء قبل مباراة مايوركا الأخيرة بالدوري، ليبتعد عن كأس العالم للأندية.

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الهدف الأول لـ ريال مدريد عن طريق فينيسيوس 🎙 بصوت عبدالله الحربي



ريال مدريد 1 × 0 الأهلي#ريال_مدريد_الاهلي

⁧#كأس_العالم_للأندية⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/KjAwIi2mPR — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 8, 2023

وينتقل الأهلي إلى مدينة طنجة مجددا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في آخر نسختين، بينما حصد الفريق المصري البرونزية ثلاث مرات سابقة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه ويبحث هذه المرة عن ميدالية برونزية رابعة مساء السبت.

ويستضيف ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد تغلب على فريقي أوكلاند سيتي النيوزلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي على الترتيب في طنجة.

كولر ورقم موسيماني

تلقى النادي الأهلي الهزيمة الأولى له تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد 23 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 17 مباراة بينما تعادل في خمس مواجهات تحت قيادة كولر.

ويعادل بذلك كولر رقم بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي بتلقي الخسارة الأولى في مباراته رقم 23 كمدير فني للأهلي.

وللمصادفة فكانت خسارة موسيماني الأولى أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في ذلك التوقيت يوم 8 فبراير من نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبعد تفوق فريق الأهلي في 22 مباراة متتالية منذ قدوم كولر تلقى الهزيمة الأولى أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي نفس المسابقة.

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