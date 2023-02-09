إبراهيموفيتش: يتم انتقادي منذ 25 عاما لأنني رقم 1

الخميس، 09 فبراير 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تحدث السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن عودته لـ ميلان عقب تعافيه من الإصابة.

وتعافى السويدي المخضرم من إصابة قطع في الرباط الصليبي إذ أجرى عملية بعد تتويج الروسونيري بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال إبراهيموفيتش لشبكة "ميدياست" الإيطالية: "لا زالت الرقم 1، الآن عدت والموسيقى تتغير، لديه رغبة كبيرة وأريد فعل الكثير من الأشياء التي أضعتها خلال 7 أو 8 أشهر. بعدما ضيعت وقتي".

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وأضاف "الفريق كارثي؟ لست قلقا، لحظات طبيعية تمر بها في الموسم، الآن علينا التحدث قليلا وإثبات قيمتنا في أرض الملعب".

وتابع عن الانتقادات "طبيعي، لأنه إذا لم ينتقدك أحد، فأنت لست في القمة، تم انتقادي لمدة 25 عاما لأنني رقم 1 واعتدت على ذلك".

وأكمل "الأمر يشبه سكب البنزين على النار، وعندما تلعب بالنار تحترق".

وعن حالته البدنية قال: "أنا في حالة جيدة، عدت للفريق وأشعر بالحرية داخل وخارج الملعب وهذا يعني أنني بخير، خلال تلك الفترة فعلت كل شيء لمساعدة المدرب والطاقم الفني والنادي من الخارج".

وشدد "أنا صبور لأنه عليّ العودة إلى القمة، عملية الاستشفاء تسير حسب الخطة".

وردا على التفكير في الاعتزال أجاب قائلا: "في عمر 41 عاما، لا يزال لدي العديد من الصفحات لأكتبها أيضا لأن الجودة لا تختفي، الجسد يتغير، والإعداد البدني مختلف ولكن الجودة لا تزول، بل تظل كذلك. في حالتي لا تتغير".

وأتم "هذا هو التحدي الذي أريده أيضا، الهدف ليس أنا. عمري 41 عاما، ألعب لميلان وأنا في القمة. أريد أن أنقل خبرتي للآخرين، فأنا هنا من أجلهم وليس من أجلي. إذا كان الأمر بالنسبة لي، لكنت على جزيرة مع سيجار. إذا كان بإمكاني أن أكون مثالا وقائدا سأفعل ذلك".

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن المهاجم الملقب بالسلطان شارك في المران ويستطيع التواجد في لقاء تورينو بالدوري الجمعة المقبلة.

وكان إبراهيموفيتش خرج من قائمة ميلان لدوري أبطال أوروبا استعدادا لملاقاة توتنام في دور الـ16 بسبب إصابته.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان
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