عبد القادر: لعبنا بشكل جيد أمام ريال مدريد حتى الدقيقة 90.. وعلينا التركيز على البرونزية

توجه أحمد عبد القادر جناح الأهلي بالشكر لزملائه من اللاعبين عقب مواجهة ريال مدريد وطالب بالتركيز لحصد برونزية جديدة.

وكان الأهلي قد خسر أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب الأهلي أمام فريق فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء يوم السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات عقب المباراة: "أشكر اللاعبين، لعبنا بشكل جيد جدا أمام ريال مدريد حتى الدقيقة 90 ولكن الأداء قل نسبيا بعد ذلك فاستقبلنا هدفين".

وأضاف "انتهت المباراة ولكن لا يزال أمامنا لقاء آخر على ميدالية لذلك علينا التركيز لتحقيق بطولة إيجابية".

وتابع "من الوارد أن يهدر أي لاعب فرصة تسجيل محققة ليس فقط أفشة من الممكن أن يكون أنا أو أي لاعب آخر وعلينا التركيز على القادم".

وأوضح عبد القادر "أرى أننا كنا نسير بشكل متكافيء أمام ريال مدريد حتى آخر وقت ولكن نقطة التحول في الوقت بدل من الضائع بعد التراجع".

وكان الأهلي متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة 92 قبل أن يسجل ريال مدريد هدفين في الوقت بدل من الضائع.

واختتم أحمد عبد القادر تصريحاته "لا أريد أن نحزن على تلك المباراة والتفكير كثيرا في الخسارة، أمامنا مباراة بعد يومين وعلينا التركيز بشكل قوي لتحقيق أمر إيجابي".

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويواجه الأهلي فريق فلامنجو البرازيلي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة والنصف من مساء السبت.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.