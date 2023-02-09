مواعيد مباريات الخميس 9 فبراير 2023.. الدوري المصري وسوبر الطائرة

الخميس، 09 فبراير 2023 - 10:21

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي

يشهد اليوم الخميس عددا من المنافسات المختلفة في المسابقات المصرية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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الدوري المصري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق أسوان ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب في الثالثة إلا ربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

يحل النصر ضيفا على فريق الوحدة على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف من مساء اليوم ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

كرة طائرة

تقام منافسات الجولة الثانية من كأس السوبر المصري للرجال اليوم الخميس.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام الرابعة عصرا، بينما يواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري في السادسة مساء.

وتذاع مباريات كأس السوبر على قناة أون تايم سبورتس 2.

وتقام منافسات كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق والدور الأول بينهم من دور واحد لترتيب المراكز.

وفي الدور الثاني تقام المنافسات بمواجهة الأول لصاحب المركز الرابع بينما يلعب الثاني أمام المركز الثالث.

الدوري المصري كرة طائرة
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