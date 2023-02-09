اكتمل العقد.. دورتموند ونورنبرج آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

الخميس، 09 فبراير 2023 - 01:11

كتب : FilGoal

إيمري تشان - بوروسيا دورتموند - بوخوم

تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على بوخوم بهدفين مقابل هدف.

وسجل إيمري تشان وماركو ريوس هدفي دورتموند، فيما أحرز كيفين ستوجر هدف بوخوم.

وافتتح تشان أهداف اللقاء عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد استغلال خروج خاطيء من حارس المرمى وتسديد كرة من قبل منتصف الملعب سكنت الشباك.

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وعدّل بوخوم النتيجة عند الدقيقة 64 عن طريق ركلة جزاء، انبرى لها ستوجر وأسكنها الشباك.

وخطف ريوس هدف الفوز عند الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية سبقتها بينية ساحرة وصلت بالأخير عند ريوس الذي وضعها في الشباك.

وفي مباراة آخرى في نفس الدور، تأهل نورنبرج على حساب دوسلدورف بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

وتقدم دافيد كوفانكي عند الدقيقة 33 لـ دوسلدورف قبل أن يعدل تايلان دومان لـ نورنبرج في الدقيقية 90+20

وينضم الفريقان إلى الثماني الفرق التي تأهلت إلى هذا الدور: بايرن ميونيخ - يونين برلين - شتوتجارت - لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت - فرايبورج.

لايبزيج هو حامل لقب البطولة بعد التتويج بها الموسم السابق للمرة الأولى في تاريخه.

ويعتبر بايرن ميونيخ الفريق الأكثر تتويجا باللقب بواقع 20 مرة في تاريخه آخرهم 2020.

بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا بوخوم
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