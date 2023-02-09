رودريجو يكشف كواليس هدفه أمام الأهلي: صرخت على سيبايوس

كشف رودريجو لاعب ريال مدريد عن كواليس هدفه في شباك الأهلي بكأس العالم للأندية.

وفاز ريال مدريد على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل لمواجهة الهلال السعودي في المباراة النهائية.

وصرّح رودريجو بعد المباراة: "نحن سعداء، أنا شخصيا سعيد بالهدف والانتصار ولعب مباراة نهائية أخرى. نتطلع للفوز بلقب جديد ومهم للغاية يوم السبت".

وأضاف: "المدرب لم يخبرنا بالكثير بين الشوطين، طلب منا أن نواصل ما نفعله، فقط كنا نحتاج إلى لعب مباشر أكثر على المرمى. استطعنا تسجيل 4 أهداف وحققنا الفوز".

وأكمل: "أشكر سيبايوس على تمريرة الهدف. ندرك أننا لسنا في أفضل مستوياتنا، لكن نحاول عدم الاستماع لما يقال عنا في الخارج".

وتابع: "نحب جدا تنفيذ هذه الجملة، سيبايوس كان وحيدا وكان يستطيع التسديد، لكنه رأى أنني تخلصت من الرقابة، صرخت حتى يعيد لي الكرة وقد سمعني، كانت تمريرة حاسمة رائعة".

وعن مركزه المفضل، أوضح: "أنا نفس رودريجو سواء لعبت في الجناح أو في العمق، أحاول فقط إظهار أفضل نسخة لي، لكني أفضّل اللعب في العمق في مركز 10، وأحب أيضًا اللعب كمهاجم، هذا يسمح لي بالمشاركة في اللعب أكثر. أنا متاح في أي مركز يحتاجه المدرب".

وأتم: "الهلال فريق قوي وستكون مباراة صعبة أمامه. يجب أن نتحلى بتركيز شديد حتى نستطيع الفوز، ريال مدريد يجب أن يفوز بالنهائيات دائمًا".













































































































































وسجل رباعية ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وسيرخيو أريباس.

بينما سجّل علي معلول هدف الأهلي الوحيد، وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء أمام لوكا مودريتش.

وكان بنزيمة قد أصيب في مباراة فالنسيا بالدوري حاله حال ميليتاو، ليتخلف الثنائي عن لقاء الأهلي.

فيما أصيب كورتوا خلال الإحماء قبل مباراة مايوركا الأخيرة بالدوري، ليبتعد عن كأس العالم للأندية.

وينتقل الأهلي إلى مدينة طنجة مجددا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في آخر نسختين، بينما حصد الفريق المصري البرونزية ثلاث مرات سابقة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه ويبحث هذه المرة عن ميدالية برونزية رابعة مساء السبت.

ويستضيف ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد تغلب على فريقي أوكلاند سيتي النيوزلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي على الترتيب في طنجة.