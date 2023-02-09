كولر: استقبلنا الهدف الثاني مبكرا.. وهناك فارق كبير عند المقارنة مع ريال مدريد

الخميس، 09 فبراير 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد - الأهلي

كشف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط عقب أي خسارة.

وكان الأهلي قد خسر أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كولر في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا بشكل جيد جدا في الشوط الأول لكننا لم نستغل الفرص، المشكلة هي أننا استقبلنا الهدف الثاني في وقت مبكر جدا".

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وكشف "لم نتمكن من التعافي بعد الهدف الثاني، وعند التقدم إلى الهجوم كانت هناك فجوات دفاعية، وكان ريال مدريد سريعا جدا ولهذا السبب سجلوا هدفين آخرين ضدنا في الوقت بدل من الضائع".

وكان الأهلي متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة 90 قبل أن يستقبل هدفين في الدقيقتين 93 و98.

وأضاف كولر "شاهدت مباراة فلامنجو في نصف النهائي، لدينا يومان لجمع المزيد من المعلومات من الناحية الفنية، هم أقوياء للغاية ولاعبوهم يمتازون بالمراوغة، يشبهون البرازيل إلى حد كبير".

وشدد "دائما ما تحبطني الخسارة، خاصة أنه كان هناك الكثير من الأخطاء السهلة في الشوط الأول، أمضيت خمسة أشهر في النادي، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

واختتم كولر تصريحاته "هناك فارق كبير عند المقارنة مع ريال مدريد، لديهم قيمة تسويقية كبيرة فحسب ما قرأته 850 مليون يورو وذلك فارق كبير جدا معنا".

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويواجه الأهلي فريق فلامنجو البرازيلي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة والنصف من مساء السبت.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

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