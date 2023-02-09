ليس اليوم يا ميسي.. جحيم فيلدروم يلتهم باريس سان جيرمان ويحرم الأسطورة من لقب الكأس

الخميس، 09 فبراير 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

مارسيليا - باريس سان جيرمان

ودّع باريس سان جيرمان مسابقة كأس فرنسا، بخسارته أمام أوليمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد في استاد فيلودروم.

وعبر مارسيليا إلى ربع النهائي بثنائية أليكسيس سانشيز وروسلان مالينوفسكي، فيما سجّل سيرخيو راموس هدف باريس سان جيرمان الوحيد.

وعرفت المباراة ارتداء النجم ليونيل ميسي القميص رقم 10 وليس 30 كما اعتاد منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، فيما ظهر نيمار جونيور بالرقم 11.

وبذلك تظل بطولة كأس فرنسا هي البطولة الوحيدة التي خاضها ميسي في مسيرته الكروية دون أن ينجح في الفوز بها.

لاعب سابق آخر في برشلونة نجح في افتتاح التسجيل لصالح مارسيليا بالدقيقة 31 من ركلة جزاء، هو أليكسيس سانشيز.

لكن راموس أدرك التعادل لـ سان جيرمان في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة نيمار.

قبل أن يسجل الأوكراني مالينوفسكي هدف الانتصار لـ مارسيليا في الدقيقة 57.

ليفوز مارسيليا على باريس سان جيرمان في فيلدروم لأول مرة منذ نوفمبر 2011 منهيًا سلسلة 9 مباريات متتالية دون انتصار على هذا الملعب.

وانضم مارسيليا إلى جرينوبل فريق القسم الثاني الذي عبر إلى ربع النهائي بدوره بفوزه على فييزرون فريق القسم الرابع بركلة جزاء.

كما تأهل أنيسي فريق القسم الثاني، بفوزه على باريس إف سي بركلات الجزاء الترجيحية.

وفي ربع النهائي سيتواجد أيضًا رودي فريق القسم الثاني الذي تغلب على أوكسير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة أخرى عبر تولوز بفوزه على ريمس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي مباراة قوية، تأهل أوليمبيك ليون بفوزه على ليل بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ومر نانت -فريق مصطفى محمد- بانتصاره الصعب على آنجيه بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتتبقى بطاقة وحيدة أخيرة تُحسَم اليوم الخميس في مباراة لوريان ولانس.

باريس سان جيرمان مارسيليا كأس فرنسا
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