معلول: هذه هي كرة القدم وعندما تخطيء أمام فريق بحجم ريال مدريد تستقبل أهداف

الخميس، 09 فبراير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - ريال مدريد

يرى علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي أن الخطأ أمام فريق كبير بحجم ريال مدريد يكون استقبال الأهداف أمر طبيعي.

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي أمام فريق فلامنجو البرازيلي مساء السبت لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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وقال معلول في تصريحات عقب اللقاء: "كنا نتمنى الفوز وأن نكون الطرف الثاني في النهائي، كانت مباراة كبيرة أمام بطل أوروبا وحتى الدقيقة 90 كان الفارق هدف".

وشدد الدولي التونسي "مثل تلك المباريات أمام الفرق الكبيرة إذا أخطأت ستستقبل أهداف، وهبوط الأداء البدني أمر طبيعي أمام منافس كبير مثل ريال مدريد".

وأضاف معلول "قدمنا كل ما لدينا وإن شاء الله نحصد الميدالية البرونزية، هذه هي كرة القدم والقرعة أوقعتنا أمام ريال مدريد".

اختتم معلول تصريحاته "الحمد لله قدمنا كل شيء".

وكان الأهلي متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة 93 قبل أن يضيف ريال مدريد هدفين متتاليين عن طريق رودريجو وسيرجيو أريباس في آخر خمس دقائق.

واختتم هاني تصريحاته "الحمد لله على كل شيء، النتيجة ليست جيدة ولكن سنغلق صفحة مباراة ريال مدريد وسنركز على المواجهة المقبلة والفوز بالميدالية البرونزية مثل آخر نسختين".

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويواجه الأهلي فريق فلامنجو البرازيلي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة والنصف من مساء السبت.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.

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