محمد هاني: النتيجة أمام ريال مدريد ليست أفضل شيء.. سنركز على الميدالية البرونزية

أعرب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي عن آسفه من النتيجة التي انتهت بها مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لينتقل الأهلي للعب على تحديد المركزين الثالث والرابع للموسم الثالث على التوالي.

وشدد هاني على تركيز فريق الأهلي في الوقت الحالي على تحقيق الميدالية البرونزية مثل آخر نسختين.

وقال محمد هاني في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة ليست أفضل شيء، كنا نتمنى الفوز والتأهل للنهائي للمرة الأولى في تاريخنا".

وشدد "لكن لم يكن هناك تقصير فالجميع أدى ما عليه وحاولنا حتى النهاية".

وكان الأهلي متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد حتى الدقيقة 93 قبل أن يضيف ريال مدريد هدفين متتاليين عن طريق رودريجو وسيرجيو أريباس في آخر خمس دقائق.

واختتم هاني تصريحاته "الحمد لله على كل شيء، النتيجة ليست جيدة ولكن سنغلق صفحة مباراة ريال مدريد وسنركز على المواجهة المقبلة والفوز بالميدالية البرونزية مثل آخر نسختين".

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

ويواجه الأهلي فريق فلامنجو البرازيلي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الخامسة والنصف من مساء السبت.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل بينهم آخر نسختين.