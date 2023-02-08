الكشف عن موعد انضمام بنزيمة وميليتاو لبعثة ريال مدريد في المغرب

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن انضمام كريم بنزيمة وإيدير ميليتاو لبعثة الفريق في المغرب.

ريال مدريد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي، بعد فوزه على الأهلي 4-1 اليوم الأربعاء.

وصرّح أنشيلوتي بعد المباراة: "بنزيمة وميليتاو يصلان المغرب غدا".

وكشف أنشيلوتي: "كورتوا سيعود أمام أوساسونا".

وعلّق أنشيلوتي: "أريباس لم يحتج إلى كثير من الوقت ليسجل هدفا".

















































































































































وسجل رباعية ريال مدريد: فينيسيوس جونيور، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وسيرخيو أريباس.

بينما سجّل علي معلول هدف الأهلي الوحيد، وتصدى محمد الشناوي لركلة جزاء أمام لوكا مودريتش.

وكان بنزيمة قد أصيب في مباراة فالنسيا بالدوري حاله حال ميليتاو، ليتخلف الثنائي عن لقاء الأهلي.

فيما أصيب كورتوا خلال الإحماء قبل مباراة مايوركا الأخيرة بالدوري، ليبتعد عن كأس العالم للأندية.

وينتقل الأهلي إلى مدينة طنجة مجددا لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في الخامسة والنصف من مساء السبت على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد حقق الميدالية البرونزية في آخر نسختين، بينما حصد الفريق المصري البرونزية ثلاث مرات سابقة.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه ويبحث هذه المرة عن ميدالية برونزية رابعة مساء السبت.

ويستضيف ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الأهلي قد تغلب على فريقي أوكلاند سيتي النيوزلاندي وسياتل ساوندرز الأمريكي على الترتيب في طنجة.

كولر ورقم موسيماني

تلقى النادي الأهلي الهزيمة الأولى له تحت قيادة السويسري مارسيل كولر بعد 23 مباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 17 مباراة بينما تعادل في خمس مواجهات تحت قيادة كولر.

ويعادل بذلك كولر رقم بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي بتلقي الخسارة الأولى في مباراته رقم 23 كمدير فني للأهلي.

وللمصادفة فكانت خسارة موسيماني الأولى أمام بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في ذلك التوقيت يوم 8 فبراير من نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وبعد تفوق فريق الأهلي في 22 مباراة متتالية منذ قدوم كولر تلقى الهزيمة الأولى أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي نفس المسابقة.