فالفيردي: كان من الرائع تسجيل هدف في كأس العالم.. أشكر من دعمني

أبدى فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بتسجيله لهدف في كأس العالم للأندية بعدما هز شباك الأهلي.

وفاز ريال مدريد على الأهلي اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية بأربعة أهداف لهدف في ملعب الأمير مولاي عبد الله في المغرب.

وتحدث فالفيردي عقب المباراة قائلا: "أنا سعيد للغاية بتسجيلي ذلك الهدف بعد غياب عن التسجيل لعدة مباريات".

وواصل "أشعر الآن بالراحة بشكل أكبر، كنت مركز في كل لحظة وسجلت هدفا وهذا أسعدني كثيرا".

وأكمل "أنا سعيد بأداء الفريق وأشكر كل زملائي الذي يساعدونني في هذا الوقت الصعب والذي لم يكن جيدا،".

وأتم فالفيردي تصريحاته قائلا: "كان من الرائج تسجيل الهدف والاحتفال مع زملائي والآن علينا الحصول على راحة ونستعد للنهائي لنفوز به".

وسيواجه ريال مدريد منافسه الهلال السعودي السبت المقبل في النهائي.

فيما يواجه الأهلي نظيره فلامنجو البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم ذاته.