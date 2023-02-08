رومانو: تمت.. مهاجم سيلتك إلى الدوري الأمريكي

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

جيورجيوس جياكوماكيس - سيلتك

انضم جيورجيوس جياكوماكيس إلى أتالانتا الأمريكي قادما من سيلتك الاسكتلندي في سوق الانتقالات الشتوية بحسب فابرزيو رومانو.

ووقع اللاعب اليوناني على عقد مدته 3 سنوات.

ووفقا لما ورد عن فابرزيو فإن قيمة الصفقة قدرت 4.3 مليون جنيه استرليني.

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وأشار إلى أن النادي الأمريكي تمكن من عقد الصفقة في اللحظات الأخيرة بعدما كان من المفترض أن يرحل إلى الدوري الياباني.

وكان أوراوا ريد دايموندز الياباني قريبا من التعاقد مع المهاجم اليوناني قبل أن يخطفه أتالانتا.

وكان جياكوماكيس قادما من فينولا الهولندي في صيف 2021.

وشارك صاحب الـ28 عاما في 28 مباراة مع سيلتك الموسم الحالي في جميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصناعة آخر.

وتوج جياكوماكيس مع سيلتك بلقب الدوري الاسكتلندي موسم 2021-2022.

وحاز على لقب هداف الدوري موسم 2021-2022 بعد تسجيله 13 هدفا.

سيلتك أتالانتا الأمريكي جيورجيوس جياكوماكيس
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