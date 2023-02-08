كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي ضد فلامنجو.. والقنوات الناقلة

يختتم الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وتختتم منافسات البطولة في المغرب يوم السبت 11 فبراير الجاري.

ووصل الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تخطى أوكلاند سيتي في الدور الأول بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما تخطى الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 11 فبراير.

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وتبدأ المباراة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSC السعودية على تطبيق شاهد.

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية ثلاث مرات من قبل.