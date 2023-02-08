الدرجة الثانية - خسارة وتراجع في الترتيب.. رحيل مدير فني جديد

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 23:02

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قبل مجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة الخضر إبراهيم اعتذار سعيد صبحي عن استكمال مهمته كمدير فني للفريق.

وذكر النادي أن سبب عدم قدرة المدرب على استكمال مهمته يعود إلى "ظروف خاصة".

وتقدمت إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير لـ سعيد صبحى عن الفترة التى حمل فيها المسئولية واعتلى فيها الفريق صدارة مجموعته ولكن التوفيق لم يكن حليفه فى المباريات الأخيره للحفاظ عليها متمنيا له التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

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وأوضحت إدارة النادي أن الإعلان عن المدير الفني الجديد سيكون في غضون الساعات القليلة القادمة.

وينشط دكرنس في دوري الدرجة الثانية المصري ضمن مجموعة بحري.

وخسر دكرنس مباراته الأخيرة في الدوري اليوم بهدفين مقابل هدف أمام جمهورية شبين.

ويحتل دكرنس المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر طنطا بعد مرور 17 جولة.

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