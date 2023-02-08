روما يعلن بيع زانيولو إلى جالاتاسراي

أعلن نادي روما الإيطالي بيع نيكولو زانيولو إلى جالاتاسراي في سوق الانتقالات الشتوية.

ولم يعلن جالاتاسراي بعد احتراما للأحداث الحزينة في تركيا جراء الزلزال المدمر.

ووقع اللاعب الإيطالي مع جالاتاسراي حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة "سكاي" إيطاليا فإن الصفقة تمت مقابل 22 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الكرة التركية إذا تمت الصفقة بتلك القيمة، متخطيا البرازيل جاردال الذي انضم لجالاتاسراي في عام 2000 مقابل 17 مليون يورو آنذاك.

وارتبط اسم زانيولو بالانتقال لصفوف بورنموث الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو لكنه رفض.

وأيضا ظهر اهتمام من ميلان الإيطالي بضم اللاعب لكن لم يتقدم الفريق اللومباردي بعرض في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

ويضم الأسود مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين لعبوا في الدوري الإيطالي أبرزهم فيرناندو موسليرا مع لاتسيو وسيرجيو أوليفيرا مع روما ولوكاس توريرا مع سامبدوريا وفيورنتينا وماورو إيكاردي مع إنتر ودريس ميرتينز مع نابولي.

زانيولو البالغ 23 عاما يشغل مركزي صانع الألعاب والجناح وخاض الموسم الجاري 17 مباراة في جميع المسابقات سجل 2 وصنع 3.

لاعب شباب جنوى وفيورنتينا وإنتر السابق ارتدى قميص الذئاب في 2018 لأول مرة.

ومنذ ذلك الحين خاض بقميص الجيالوروسي 128 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 18.

ويتصدر جالاتاسراي ترتيب الدوري بعد مرور 22 جولة برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن فناربخشة أقرب منافسيه.

Official: Nicolò Zaniolo has been sold to Galatasaray.#ASRoma pic.twitter.com/BLd3MEMc9f — AS Roma English (@ASRomaEN) February 8, 2023

معوضه في روما

بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنه تم عرض فرانشيسكو إيسكو ألاركون لاعب إشبيلية السابق للانضمام إلى روما كمعوض لـ نيكولو زانيولو الذي يوشك على الرحيل.

إيسكو أصبح لاعبا حرا بعدما فسخ تعاقده مع إشبيلية بالتراضي في ديسمبر الماضي.

وأفاد النادي في بيان أن إيسكو وإشبيلية توصلا إلى اتفاق حول إنهاء العقد الذي تم توقيعه بينهما منذ 4 أشهر ونصف.

العقد الذي وقعه إيسكو مع النادي الأندلسي في 7 أغسطس الماضي لم يعد ساري المفعول.

إيسكو كان قريبا من الانضمام إلى يونيون برلين في ألمانيا في يناير لكن الصفقة توقفت خلال الساعات الأخيرة.

وخاض إيسكو 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 3 أهداف.