الأجنبي الثالث.. علي معلول يسجل لـ الأهلي أمام ريال مدريد

الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 22:32

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - ريال مدريد

أصبح التونسي علي معلول اللاعب رقم 13 الذي يسجل لـ الأهلي في كأس العالم للأندية عبر التاريخ.

وهز التونسي شباك ريال مدريد من علامة الجزاء في الدقيقة 65.

وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من إدوارد كامافينجا.

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وبات معلول الأجنبي الثالث الذي يسجل للأهلي في كأس العالم بعد الأنجولي أمادو فلافيو (2) والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وارتفع عدد المسجلين للأهلي في نسخة 2022 إلى 5 لاعبين بعدما سجل كل من حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، كأكثر نسخة تشهد تسجيل لاعبين من الأهلي في نسخة واحدة.

وبذلك الهدف وصل الأهلي لأكبر عدد من الأهداف يسجله في نسخة واحدة برصيد 5 أهداف ولا زال لديه أمام مباراة مقبلة، بعد نسختي 2006 و2021.

وتقدم ريال مدريد بهدفين في البداية عن طريق فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي.

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